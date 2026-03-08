Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.