Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Olaylar - Son Dakika
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Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Olaylar

10.06.2026 15:18
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Belfast'ta yaşanan göçmen karşıtı saldırılarda Türk berber Özer Soysüren'e destek geldi.

Kuzey İrlanda'da dün gece yaşanan göçmen karşıtı olaylarda berber dükkanı saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Özer Soysüren, saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu tarafından arandıklarını ve yalnız bırakılmadıklarını söyledi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran'da yaşanan bir bıçaklı saldırının ardından ülkede dün akşam başlayan göçmen karşıtı sokak olaylarında çok sayıda araç, ev ve iş yeri saldırıya uğradı.

Bazı evler ve araçlar yakılırken göçmen karşıtlarının saldırılarına maruz kalan işyerlerinden biri de İzmirli Özer Soysüren ile ortağı Ümit Güler'in Ballyclare kasabasındaki berber dükkanı oldu.

AA muhabirine saldırıyı anlatan Soysüren, "Yapanlar 18 yaş altı çocuklar, sağda solda sorun çıkarmaya çalışan gençler." derken saldırının ardından çevredeki halkın da kendilerine destek olduğunu anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır Ballyclare'de berberlik yaptıklarını ve halkla iç içe olduklarını ifade eden Soysüren, "3 camımız kırıldı. Camların onarımı ve temizlik masrafımız var. 1500 sterlin civarı bir masrafımız olabilir. 'Düşmanıyla yüzleşmeyen dostunu tanıyamaz.' derler. Biz de buna vesile olduk. İnsanların gözü açıldı, çevresine yakınlaşmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Soysüren, Türkiye'den ve Kuzey İrlanda siyasetinden de kendilerine destek geldiğini vurgulayarak, "Demokratik Birlik Partisinden (DUP) destek geldi. Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğundan aradılar. Ortağımı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanlığından aradılar. Konsolosluk adına ziyaretimize gelenler oldu. İlgi çoktu. Yalnız bırakılmadık." dedi.

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran'da Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Çevredeki vatandaşların sopalarla müdahale ederek durdurduğu 30 yaşındaki saldırgan tutuklanmıştı. Olaya ülkedeki her çevreden tepki gösterilirken, aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerle "toplu sınır dışı" çağrıları yapmıştı.

Dün gece başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı bölgelerde yapılan göçmen karşıtı eylemlerde yabancılara ait evler ve işyerleri ateşe verilmiş, polis ve kamuya ait araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Olaylar - Son Dakika

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