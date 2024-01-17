Kuzey Kore\'den Güney Kore\'ye kaçan kişilerin sayısı 2023\'te 190\'a yükseldi

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısının 2023'te yaklaşık 190 olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Moon Seoung-hyun bir televizyon programına verdiği demeçte, geçen yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan kişilerin sayısına değindi.

Kuzey Koreli diplomat ve yetkililerin Güney Kore'ye ilticalarının arttığını belirten Moon, 2023'te Güney Kore'ye gelen Kuzey Koreli sığınmacıların sayısının bir yıl öncesine kıyasla neredeyse 3 kat artarak yaklaşık 190'a ulaştığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Kovid-19 sırasında aldığı katı sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında gözle görülür bir düşüş olmuştu.

Önceki yıllarda 3 bin civarında seyreden bu sayı, 2019'a gelindiğinde yaklaşık 1167'ye düşmüş, 2022'de ise 59 olarak kaydedilmişti.