 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısı 2023'te 190'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısı 2023'te 190'a yükseldi

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Moon Seoung-hyun'un verdiği demeçe göre, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısı 2023 yılında neredeyse 3 kat artarak yaklaşık 190'a ulaştı. Kuzey Koreli diplomat ve yetkililerin Güney Kore'ye ilticalarının arttığı belirtilirken, Kovid-19 sırasında alınan sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında düşüş yaşandığı ifade edildi.

Kuzey Kore\'den Güney Kore\'ye kaçan kişilerin sayısı 2023\'te 190\'a yükseldi
17.01.2024 - 11:17,
Abone Ol

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısının 2023'te yaklaşık 190 olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Moon Seoung-hyun bir televizyon programına verdiği demeçte, geçen yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan kişilerin sayısına değindi.

Kuzey Koreli diplomat ve yetkililerin Güney Kore'ye ilticalarının arttığını belirten Moon, 2023'te Güney Kore'ye gelen Kuzey Koreli sığınmacıların sayısının bir yıl öncesine kıyasla neredeyse 3 kat artarak yaklaşık 190'a ulaştığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Kovid-19 sırasında aldığı katı sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında gözle görülür bir düşüş olmuştu.

Önceki yıllarda 3 bin civarında seyreden bu sayı, 2019'a gelindiğinde yaklaşık 1167'ye düşmüş, 2022'de ise 59 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kuzey Kore, Güney Kore, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısı 2023'te 190'a yükseldi - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28 Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişilerin sayısı 2023'te 190'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement