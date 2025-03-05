Kuzey Kore'den İlk AEW Uçağı Geliyor - Son Dakika
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Kuzey Kore'den İlk AEW Uçağı Geliyor

Kuzey Kore, Ilyushin IL-76 uçağını AEW uçağına dönüştürüyor, radar monte edildiği bildirildi.

05.03.2025 12:16
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Kuzey Kore'nin hava kuvvetleri için önemli bir gelişme olarak gösterilen ilk Havadan Erken Uyarı (AEW) uçağını tamamlamaya yakın olduğu öne sürüldü.

Kuzey Kore analizleri ve raporlarıyla bilinen ABD merkezli 38 North internet sitesinin haberinde, elde ettikleri ticari uydu görüntülerinde, başkent Pyongyang'daki bir havalimanında üzerine büyük bir radar monte edilmiş Rus yapımı Ilyushin IL-76 tipi ağır nakliye uçağının görüldüğü belirtildi.

Haberde, uçağın radar kubbesinin Çin'in AEW uçaklarında görülenlere benzediği, bunun da Çin'den destek alındığı ya da esinlenildiğine işaret ettiği kaydedildi.

Ilyushin IL-76 tipi uçağın daha önce Kuzey Kore'nin hava yolu şirketi Air Koryo tarafından kullanılan üç kargo uçağından biri olduğu ve Ekim 2023'te bir bakım tesisine taşındığı ifade edildi.

Haberde, Kasım 2023'te uçağın gövdesinin üst kısmında tespit edilen çalışma izlerinin, uçağın bir AEW'ye dönüştürüldüğüne dair şüphelere yol açtığı belirtildi.

"Gökyüzündeki gözler" olarak nitelendirilen "AEW uçağı", radarları vasıtasıyla uzun mesafelerdeki uçakları ve gemileri tespit edebiliyor.

Rusya ve Çin'in Ilyushin IL-76'yı AEW uçağı olarak kullanmak üzere modifiye ettiği biliniyor.

Kaynak: AA

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