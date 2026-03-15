Kuzey Kore'den Roketatar Tatbikatı

15.03.2026 12:29
Kim Jong-un, uzun menzilli topçu tatbikatını izleyerek caydırıcılık vurgusu yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin batısında düzenlenen uzun menzilli topçu tatbikatını yerinde izledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, dün düzenlenen tatbikatta 12 adet 600 milimetre kalibreli ultra-hassas çok namlulu roketatar ile 2 topçu taburu görev aldı.

Tatbikatı yerinde takip eden lider Kim, burada yaptığı açıklamada, denemenin "420 kilometrelik menzil içindeki düşman güçleri üzerinde caydırıcı etki oluşturmayı ve taktik nükleer silahların yıkıcı gücünü göstermeyi hedeflediğini" söyledi.

Kim, ordunun farklı seviyelerdeki tüm birimlerinin gerçek savaş koşullarını simüle eden yüksek yoğunluklu tatbikatlar düzenlemesi gerektiğini belirterek, tüm provokasyonlara karşı tam hazırlıklı olunmasını istedi.

Güney Kore ve Japonya dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim, 19 Şubat'ta, 600 milimetre kalibreli yeni çok namlulu roketatar sistemini "dünyadaki en güçlü hedef odaklı saldırı aracı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
