Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki

Kuzey Kore, Rubio'nun 'haydut devlet' ifadesine eleştiride bulunarak sert karşılık vereceğini açıkladı.

03.02.2025 08:16
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Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "haydut devlet" ifadesini eleştirdi ve ABD'nin provokasyonlarına karşılık verileceğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Rubio'nun son dönemde bir röportajında bu ülkeye yönelik kullandığı "haydut devlet" nitelendirmesi eleştirildi.

Habere göre açıklamada, "ciddi bir siyasi provokasyon" şeklinde nitelendirilen Rubio'nun ifadelerinin, "egemen bir devletin imajını düşüncesizce zedelemeye yönelik" olduğu kaydedildi.

Açıklamada "ABD dış politikasından sorumlu kişinin düşmanca sözleri ve eylemleri, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca politikasını bir kez daha teyit etme fırsatı olma niteliği taşıdı." denildi.

"Siyasi eğilimleri ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı köklü nefreti" göz önüne alındığında Rubio'nun konuşmasının "yeni bir şey olmadığı" vurgulanan açıklamada, "Rubio'nun Kuzey Kore hakkında iyi bir söz söylemiş olması durumunda daha şaşırtıcı olacağı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Her zaman Kuzey Kore'ye düşmanca davranan ve bundan sonra da düşmanca davranmaya devam edecek ABD'nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyeceğiz ancak buna karşılık her zamanki gibi sert bir karşı hamle yapacağız." denildi.

Bakan Rubio, söz konusu röportajında, Kuzey Kore ve İran'a yönelik, dış politika kararları alırken "başa çıkmak zorunda olduğunuz haydut devletler" nitelendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin gösterdiği tepki, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlaması sonrası, ilk kez bir ABD'li Bakan'ı doğrudan ismen eleştirmesi olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Rubio'ya Sert Tepki - Son Dakika

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