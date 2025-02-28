Kuzey Kore'den Stratejik Füze Tatbikatı - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Stratejik Füze Tatbikatı

Kuzey Kore, batı kıyısı açıklarında iki stratejik seyir füzesi fırlatarak tatbikat gerçekleştirdi.

28.02.2025 10:12
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SEUL, 28 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri, ülkenin batı kıyısı açıklarında stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatı gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın cuma günü bildirdiğine göre tatbikatta Kore Halk Ordusu, iki stratejik seyir füzesi fırlattı ve füzelerle 1.587 kilometre uzaklıktaki hedef vuruldu.

Haberde çarşamba günü yapılan tatbikatın amacının, Kuzey Kore'nin düşmanlarına her türlü ortamda Kore Halk Ordusu'nun karşı saldırı kabiliyetinin ve nükleer operasyon araçlarının hazır olduğunu göstermek, ülkenin nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini göstermek ve stratejik seyir füzesi alt birimlerinin ani ateşleme görevlerini yerine getirmede ustalaşmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Tatbikata nezaret eden Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığı açısından nükleer caydırıcılık bileşenlerinin güvenilirliği ve işleyişini sürekli olarak test etmesi ve güçlerini gösterme amacıyla yapılan bir uygulama. Nükleer gücün savaşa daha kapsamlı hazır hale getirilmesi ve kullanımına yönelik tüm hazırlıkların yapılması yoluyla ulusal egemenlik ve güvenliğin daimi şekilde güvenilir bir nükleer kalkanla savunulması, Kuzey Kore'nin nükleer silahlı kuvvetlerinin sorumluluğundaki bir misyon ve görevdir" dedi.

Kaynak: Xinhua

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