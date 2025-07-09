Kuzey Kore ile Barış İçin Adım - Son Dakika
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Kuzey Kore ile Barış İçin Adım

09.07.2025 11:58
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Ahn Gyu-back, Koreler Arası Anlaşma'nın yeniden yürürlüğe girmesini ve gerilimin azaltılmasını istedi.

Güney Kore Savunma Bakanı adayı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan ve geçen yıl askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'nın yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Ahn, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barışın sağlanması için, Koreler arası askeri gerilimin azaltılması ve güvenin tesis edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullanan Ahn, bu kapsamda yeni yollar arayacağını vurguladı.

Ahn, 2018'de imzalanan ve Haziran 2024'te askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'nın Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi düşürmeyi amaçlayan "ilk kapsamlı ve pratik" anlaşma olduğunu ve yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret etti.

Göreve gelmesinin ardından Yarımada'da "barış ve birlikte yaşamanın" güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Kore ile diyalog kurulması için çaba göstereceğini kaydeden Lee, Kuzey ile "sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiye" ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Haziran 2024'te, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın askıya alınmasını talep eden önergeyi onaylamıştı.

Kaynak: AA

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