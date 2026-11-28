Kuzey Kore ve Rusya'nın Pyongyang'da ekonomik işbirliği konulu bir komite toplantısı düzenlediği ve çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzaladığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, iki ülke, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji hükümetlerarası komitesinin 13. toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda her iki taraf da "iki ülke arasındaki devrimci kardeşliği, dostluğu ve ittifakı sağlam bir şekilde pekiştirme" ve ekonomik işbirliğini canlandırarak halklarının refahını artırma konusundaki iradelerini yeniden teyit etti.

Taraflar, elektrik enerjisi, ticaret, ekonomi, tarım, eğitim ve kamu sağlığı gibi çeşitli alanlarda ortak projelerin düzenlenmesi konusunda anlaştı ve işbirliği protokolü imzaladı.