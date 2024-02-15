Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Deniz Egemenliğini Savunacağını Söyledi - Son Dakika
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Deniz Egemenliğini Savunacağını Söyledi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Deniz Egemenliğini Savunacağını Söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip karadan denize füzenin atış denemesini denetledikten sonra ülkesinin deniz egemenliğini sadece sözlü değil fiilen de savunacağını açıkladı. Kim, düşman donanmasının maceracı girişimlerini savuşturmak için karadan denize konuşlandırılan füzelerin sayısını artıracaklarını belirtti. Güney Kore'nin dün Pyongyang tarafından Japon Denizi'ne seyir füzeleri fırlatıldığı yönündeki duyurusunun ardından Kim'in açıklamaları geldi.

15.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip karadan denize füzenin atış denemesini denetlemesinin ardından ülkesinin deniz egemenliğini sadece sözlü değil fiilen de savunacağını söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, donanmanın kullanması hedeflenen "Padasuri-6" adlı yeni tip karadan denize füzenin ülke kıyısı açıklarındaki test atışlarını denetleyen Kim, açıklamalarda bulundu.

Kim'in açıklamaları, Güney Kore'nin dün Pyongyang tarafından Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlatıldığı yönündeki duyurusunun ardından geldi.

Kim, kara suları kabul ettikleri bölgelere düşmanların girmesi halinde bunu, ülkenin egemenliğinin ihlali ve silahlı provokasyon olarak değerlendireceklerini vurguladı.

Düşman donanmasının maceracı girişimlerini savuşturmak için karadan denize konuşlandıracakları füzelerin sayısını artıracakları mesajını veren Kim, Güney Kore'yi gemilerinin çeşitli bahanelerle Kuzey Kore'nin ilan ettiği kara sularını ihlalle suçladı.

Kim, ülkesinin deniz egemenliğini sadece sözlü değil fiilen de savunacağını söyledi.

Seyir füzeleri fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.

Sayısı ve menziline yönelik detay verilmeyen füzelerin, doğudaki Wonsan bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024'teki beşinci füze denemesi olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Deniz Egemenliğini Savunacağını Söyledi - Son Dakika

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