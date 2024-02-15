Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip karadan denize füzenin atış denemesini denetlemesinin ardından ülkesinin deniz egemenliğini sadece sözlü değil fiilen de savunacağını söyledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, donanmanın kullanması hedeflenen "Padasuri-6" adlı yeni tip karadan denize füzenin ülke kıyısı açıklarındaki test atışlarını denetleyen Kim, açıklamalarda bulundu.
Kim'in açıklamaları, Güney Kore'nin dün Pyongyang tarafından Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlatıldığı yönündeki duyurusunun ardından geldi.
Kim, kara suları kabul ettikleri bölgelere düşmanların girmesi halinde bunu, ülkenin egemenliğinin ihlali ve silahlı provokasyon olarak değerlendireceklerini vurguladı.
Düşman donanmasının maceracı girişimlerini savuşturmak için karadan denize konuşlandıracakları füzelerin sayısını artıracakları mesajını veren Kim, Güney Kore'yi gemilerinin çeşitli bahanelerle Kuzey Kore'nin ilan ettiği kara sularını ihlalle suçladı.
Kim, ülkesinin deniz egemenliğini sadece sözlü değil fiilen de savunacağını söyledi.
Seyir füzeleri fırlatmıştı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.
Sayısı ve menziline yönelik detay verilmeyen füzelerin, doğudaki Wonsan bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024'teki beşinci füze denemesi olduğu ifade edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Deniz Egemenliğini Savunacağını Söyledi - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?