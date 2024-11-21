Kuzey Kore ve Rusya'dan İşbirliği Protokolü

Kuzey Kore ile Rusya, iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamını genişletecek protokol imzaladı.
Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, "Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği İçin Oluşturulan Hükümetler Arası Komite"nin 11. toplantısı gerçekleştirildi.
Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jung Ho ile Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, toplantıda işbirliğinin kapsamını genişletecek protokole imza attı.
KCNA, anlaşmaya dair herhangi bir detay vermedi.
Öte yandan, Rus haber ajansı TASS, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki uçuşların arttırılacağını duyurdu.
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