Kuzey Kore ve Vietnam Güvenlik İşbirliğini Artırıyor

Kuzey Kore ve Vietnam, kamu güvenliği ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Kamu Güvenliği Bakanı Pang Tu-sop, hafta sonu başkent Pyongyang'da Vietnamlı meslektaşı Luong Tam Kuang ile bir araya geldi.

Pang ve Kuang, ülkelerinin kamu güvenliğinde elde ettikleri başarı ve deneyimleri paylaştı.

Görüşmede, iki bakan, Kuzey Kore ile Vietnam'ın kamu güvenliği birimleri arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını ve değişim programlarını ele aldı.

Son 7 ayda Kuzey Kore ile Vietnam arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Geçen ay Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung, Pyongyang'ı ziyaret ederek Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Jo Yong-won ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çoe Son-hui ile görüşmüştü.

Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ise Ekim 2025'te Kuzey Kore ziyaretinde lider Kim Jong-un ile bir araya gelmişti.