Kuzey Kore ve Vietnam, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı

Çorum Alaca'da Başarılı Öğrencilere İftar Programı

Çorum'un Alaca ilçesinde belediye tarafından eğitim hayatında başarı gösteren öğrenciler için iftar programı düzenlendi. İlçede eğitim gören öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldığı iftar yemeğine ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Jandarma Komutanı Zafer Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve başarılı öğrenciler katıldı. Yemekte konuşan ve başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Başkan Şaltu, 'Elde edilen başarılar ödüllendiğinde, başarıların devamının geleceğine inanıyoruz. Daha yolun başındayız. Verilen bu yemek öğrenciler için motivasyon kaynağı olmasını diliyorum' dedi. Öğrenciler, 'Böyle bir organizasyonda gerek ikramlarıyla gerek etkinlikleriyle bizleri unutmuyorlar, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, her zaman arkamızda desteklerini hissettik, Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza ve ilgililere çok teşekkür ederiz' dedi. - ÇORUM