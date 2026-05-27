Kuzey Kore Yeni Füze Sistemlerini Test Etti

Kuzey Kore'nin, yeni geliştirilen çok amaçlı hafif füze fırlatma ile çoklu taktik seyir füzesi sistemlerini test ettiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore, topçu ve füze silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında, yeni geliştirilen çok amaçlı hafif füze fırlatma ve çoklu taktik seyir füzesi sistemlerini test etti.

Testlerde, taktik balistik füzenin özel savaş başlığının gücü, hassas navigasyon sistemine sahip 240 milimetrelik güdümlü roketin güvenilirliği ve taktik seyir füzesinin yapay zeka destekli hedef vurma hassasiyeti değerlendirildi.

Ultra hassas otonom navigasyon sistemi, arazi eşleştirme sistemi ve yapay zeka destekli yönlendirme teknolojisi kullanılan taktik seyir füzesinin, 100 kilometre uzaklıktaki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği belirtildi.

Söz konusu testleri yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, test sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ve testlerin ordunun savaş kabiliyetini güçlendirmede önemli bir teknolojik ilerlemeye işaret ettiğini vurguladı.