Kuzey Kore, yeni füze ve füze savunma sistemini test etti

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SEUL, 20 Nisan (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Cuma günü öğleden sonra "Hwasal-1 Ra-3" stratejik seyir füzesi için tasarlanmış devasa bir savaş başlığının güç testini ve "Pyoljji-1-2" yeni tip uçaksavar füzesinin deneme testini gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cumartesi günkü haberine göre, testlerin Kore Yarımadası açıklarının batı sularında gerçekleştirildiği ve belirlenen hedefe ulaşıldığı belirtildi.

Habere göre testler, yeni tip silah sistemlerinin taktik, teknik performansı ve işleyişi gibi çeşitli yönlerden teknolojilerin hızla geliştirilmesine yönelik rutin faaliyetlerin bir parçasını oluşturuyordu.

Haberde söz konusu testlerin bölgesel durumla hiçbir ilgisi bulunmadığı da belirtildi.