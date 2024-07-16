Kuzey Koreli Diplomat Küba'dan Kaçarak Güney Kore'ye İltica Etti - Son Dakika
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Kuzey Koreli Diplomat Küba'dan Kaçarak Güney Kore'ye İltica Etti

Güney Kore hükümet kaynaklarına göre, Küba'da görev yapan bir Kuzey Koreli diplomat olan Ri Il-gyu, ailesiyle birlikte Kasım 2023'te Güney Kore'ye iltica etti. Ri'nin Meksika'da tedavi talebinin reddedilmesi üzerine hayal kırıklığı ve öfke duyarak iltica kararı aldığı belirtiliyor. Ayrıca Ri'nin Küba'daki görevlerinden birinin de Havana'nın Seul ile resmi diplomatik bağlar kurmasını engellemek olduğu iddia ediliyor. Bu olay, bilinen ilk Kuzey Koreli diplomatın Güney Kore'ye iltica etmesi olarak kaydedildi.

16.07.2024 11:11
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Güney Kore'de hükümet kaynakları, Küba'da görev yapan bir Kuzey Koreli diplomatın geçen yıl Güney Kore'ye iltica ettiğini ileri sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, hükümette görevli ismi açıklanmayan bir yetkili, Kuzey Kore'nin Havana Büyükelçiliğinde siyasi işler danışmanı olarak görev yapan Ri Il-gyu'nun Kasım 2023'te ailesiyle Güney Kore'ye geldiğini iddia etti.

Küba'da yaklaşık 9 yıl görev yapmış deneyimli bir diplomat olduğu belirtilen Ri'nin, Meksika'da tedavi görme talebinin reddedilmesi nedeniyle hayal kırıklığı ve öfke duyması üzerine iltica kararı aldığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Ri'nin Küba'daki görevlerinden birinin de Havana'nın Seul ile resmi diplomatik bağlar kurmasını engellemek olduğu öne sürüldü.

Ri, Kuzey Koreli diplomat Ryu Hyun-woo'nun Eylül 2019'da Seul'e sığınmasının ardından Güney'e iltica ettiği bilinen ilk Kuzey Koreli diplomat oldu.

Hükümet verilerine göre, 2023'te 196 Kuzey Koreli sığınmacı Güney Kore'ye iltica etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Koreli Diplomat Küba'dan Kaçarak Güney Kore'ye İltica Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Koreli Diplomat Küba'dan Kaçarak Güney Kore'ye İltica Etti - Son Dakika
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