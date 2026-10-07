Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, Türkiye Büyükelçisi Aktaş'ın güven mektubunu aldı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, Türkiye Büyükelçisi Aktaş'ın güven mektubunu aldı

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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, Türkiye Büyükelçisi Aktaş\'ın güven mektubunu aldı
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Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, güven mektubunu Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'ya sundu. Davkova, Türkiye'yi stratejik ortak ve samimi dost olarak gördüğünü belirterek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni ileriye dönük siyasi adım saydı.

Türkiye'nin yeni Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, güven mektubunu Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'ya sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Davkova, Aktaş'ı Üsküp'teki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Davkova, Makedon-Türk ilişkilerinin Aktaş'ın görev süresi boyunca daha da iyi bir seviyeye geleceğine dair inancını dile getirdi.

Türkiye'yi yalnızca stratejik ortak ve önemli bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya'nın önceliklerini anlayan samimi bir dost olarak gördüğünü vurgulayan Davkova, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin oluşturulmasını, ileriye dönük siyasi bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Davkova, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, savunma, altyapı, enerji, turizm, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği imkanları bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nu, diyalog yoluyla bölgesel istikrarı inşa etmeye yönelik bir çerçeve olarak memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Türk toplumunun Kuzey Makedonya'nın etnik ve dini mozaiğinin önemli parçası olduğu belirtilen açıklamada, Aktaş'ın da stratejik ortaklığın, her iki ülke açısından da büyük önem taşıdığını ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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