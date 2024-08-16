Kuzey Makedonya'da Sünnet Organizasyonu Düzenleniyor

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Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde sünnet organizasyonu düzenleniyor.

Kuzey Makedonya'dan İyiliğe Koşanlar Derneği işbirliğinde yapılan sünnet organizasyonunda ülkenin farklı şehirlerinden yaklaşık 200 çocuk sünnet edilecek.

Ustrumca ve civarından gelen bir grup çocuğun sünnet edilmesine bugün başlandı.

İyiliğe Koşanlar Derneği Başkanı Bayram İbraimov, AA muhabirine, Ustrumca, Demir Kapı, Vinica şehirlerinde sünnet ettirilecek çocuklara ayrıca elbise ve oyuncak gibi farklı hediyeler verileceğini söyledi.

İbraimov, "Sünnet işlemlerini yapacak doktorlarımız Türkiye'den. 3 cerrahi doktorumuz olacak. Dört yıldır bu sünnet organizasyonunu yapıyoruz." dedi.

Avrupa ve Türkiye'den destek veren hayırseverlere teşekkürler eden İbraimov, maddi imkanı olmayan ailelere bu şekilde destek verilmesinin önemine değindi.

İbraimov, sünnet organizasyonunun 3 gün süreceğini, Ustrumca'nın yanı sıra farklı şehirlerde de ihtiyaç sahiplerinin çocuklarını sünnet ettireceklerini sözlerine ekledi.