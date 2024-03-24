Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki bir otomobil İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle gişe geçici olarak kapatıldı ve otomobilin motoru çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak yola savruldu.

24.03.2024 20:39
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Otoyolun İzmit geçişinde S.Y. idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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