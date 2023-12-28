Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı kazada 10 ölü, 54 yaralı
Sakarya mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 54 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
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28.12.2023 09:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı kazada 10 ölü, 54 yaralı - Son Dakika