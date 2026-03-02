Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bobin kağıt yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İran uyruklu E.I. idaresindeki tırda, otoyolun Ankara istikameti Balçık Mahallesi Liman Kavşağı mevkisinde yangın çıktı.
Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
