Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası

20.05.2026 20:10
Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, trafik yoğunluğu yaşandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Otoyolun Riva mevkisinde Edirne istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır önce kamyona, ardından da bariyerlere çarparak yolun dışına çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolda önlem alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

