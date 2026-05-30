Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Trafik Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde bayramı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. Anadolu'yu İstanbul'a bağlamakta adeta köprü görevi üstenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, trafik kazalarının da etkisiyle araç yoğunluğu oluştu. Otoyolun İzmit ilçesi kesiminin Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürüyor.