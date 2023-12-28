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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 61 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 61 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesinden dönenleri taşıyan otobüste bulunan bir vatandaş, olayı anlattı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 61 Yaralı
28.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:40
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında cenazeden dönenleri taşıyan otobüste bulunan vatandaş, olaya ilişkin tanıklığını aktardı.

Giresun'un Göreli ilçesindeki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsteki yolculardan Osman Dursun, gazetecilere, köyden vefat eden komşularının cenazesine gittiklerini ve dönüş yolunda Sakarya kesiminde kazaya rastladıklarını anlattı.

Dursun, o esnada yolda çok yoğun sis bulunduğunu belirterek, "Araç kazası vardı, tırla araç kazası vardı, bizim şoförümüz durabildi. Arabayı durdurduk, şoför indi ben de çıktım peşinden. 'Arkaya reflektör koyalım.' diyene kadar o anda gelen araba bizim arabaya vurdu." diye konuştu.

Bu sırada önlerinde tır bulunduğunu, yol kapalı olduğu için de başka bir yere hareket etme şansı bulamadıklarını vurgulayan Dursun, "Araba hızlı şekilde vurdu bizim araca. Oradan sürüklenmeyle ileride yaralı arkadaşlara zarar verdi, zannedersem öldüler, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Dursun, kendi bulundukları araçta 2 gencin vefat ettiğini ve yaralananların olduğunu aktararak, kaza esnasında araçtaki yolcuların uyku halinde olduklarını kaydetti.

Kaza ve yaralılar olduğu için dörtlüleri yakarak yol kenarında beklemek zorunda olduklarından bahseden Dursun, "Çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Yani bir anda can pazarına döndü, tarifi yok." dedi.

Dursun, kazanın ardından araçlarda ve yoldaki yaralılara yardım için koştuklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şoku atlatana kadar biraz zaman geçti. Elimizden geldiği kadar, köylümüz, komşumuz... Kiminin ismiyle çağırdık Ahmet, Mehmet neyse.. Yardımcı olmaya çalıştık, çok ağır yaralı olmayanları arabalardan çıkarmaya çalıştık. Kimini sırtımızda kimini yanında arkadaşlarla kollarından tutarak yol kenarına getirmeye çalıştık."

Dursun, otobüste bulunan kişilerin aynı köydeki cenazeden gelen komşular ve akrabalar olduğunu belirterek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA
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