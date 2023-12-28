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Kuzey Marmara Yolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Yolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Kuzey Marmara Yolu\'ndaki zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
28.12.2023 - 08:53,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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