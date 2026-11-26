Kuzey ve batıda sıcaklık 2-4 derece artacak, Marmara'da yer yer sis bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM'nin son değerlendirmelerine göre bugün kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, rüzgarın ülke genelinde güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
(ANKARA) - Bugün itibarıyla kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, rüzgarın ülke genelinde sıklıkla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: ANKA
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