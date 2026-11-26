(ANKARA) - Bugün itibarıyla kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, rüzgarın ülke genelinde sıklıkla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.