Kuzeydoğu İçin Yağış Uyarısı

Ülkenin kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Erzurum'un doğusu, Kars ve Iğdır'ın batısı ile Ağrı'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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