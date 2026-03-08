Kuzeyin Kraliçeleri Kadınlar Günü'nde Kürek Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzeyin Kraliçeleri Kadınlar Günü'nde Kürek Çekti

Kuzeyin Kraliçeleri Kadınlar Günü\'nde Kürek Çekti
08.03.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki Dragon Boat Takımı, 8 Mart'ta kadınların gücünü vurgulamak için antrenman yaptı.

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesinde kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz'in soğuk sularında antrenman yaparak kadınların gücüne ve dayanışmasına dikkati çekti.

Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadın sporcular, soğuk havaya rağmen Karadeniz'e açılarak kürek çekti.

Takım kaptanı Hasret Subaşı, burada yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

Kadınların dayanışma ve kararlılığını göstermek amacıyla antrenman yaptıklarını belirten Subaşı, "Bugün burada sadece antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir." dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği yetkilileri ise kadınların sporda daha görünür olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı'nın spor faaliyetlerinin yanı sıra sosyal farkındalık çalışmalarına da devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Karadeniz, Subaşı, 8 Mart, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzeyin Kraliçeleri Kadınlar Günü'nde Kürek Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 16:00:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuzeyin Kraliçeleri Kadınlar Günü'nde Kürek Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.