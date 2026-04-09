Kuzugrup GYO 2025 Yılı İçin Kar Payı Dağıtımı Yapılmayacak

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini 09.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 mali yılı Olağan Genel Kurulu'nda görüşmüş ve onaylamıştır. Karar, 17.03.2026 tarihinde alınmış olup, güncelleme, düzeltme veya ertelenmiş bir açıklama değildir.

Genel Kurul'da, kar payı dağıtımı konusu görüşülmüş ve nakit veya pay biçiminde ödeme yapılmayacağı kararlaştırılmıştır. Para birimi TRY olarak belirlenmiş, ancak ödeme tutarları ve oranları sıfır olarak kaydedilmiştir. A Grubu ve B Grubu payları için nakit kar payı ödemesi brüt ve net olarak 0 TL ve %0, pay biçiminde dağıtılacak kar payı tutarı ve oranı da 0 TL ve %0 olarak belirlenmiştir.

Ek açıklamalara göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan ve denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait konsolide finansal tablolara göre net dönem karı 4.034.989,00 TL olmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net dönem zararı (-245.026.714,65 TL) olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.