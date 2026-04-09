Kuzugrup GYO 2025 Yılı İçin Kar Payı Dağıtımı Yapılmayacak
Kuzugrup GYO 2025 Yılı İçin Kar Payı Dağıtımı Yapılmayacak

09.04.2026 18:22
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2025 mali yılı için kar payı dağıtımını iptal etti. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda, kar payı ödemesi sıfır TL olarak belirlendi.

Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini 09.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 mali yılı Olağan Genel Kurulu'nda görüşmüş ve onaylamıştır. Karar, 17.03.2026 tarihinde alınmış olup, güncelleme, düzeltme veya ertelenmiş bir açıklama değildir.

Genel Kurul'da, kar payı dağıtımı konusu görüşülmüş ve nakit veya pay biçiminde ödeme yapılmayacağı kararlaştırılmıştır. Para birimi TRY olarak belirlenmiş, ancak ödeme tutarları ve oranları sıfır olarak kaydedilmiştir. A Grubu ve B Grubu payları için nakit kar payı ödemesi brüt ve net olarak 0 TL ve %0, pay biçiminde dağıtılacak kar payı tutarı ve oranı da 0 TL ve %0 olarak belirlenmiştir.

Ek açıklamalara göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan ve denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait konsolide finansal tablolara göre net dönem karı 4.034.989,00 TL olmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre net dönem zararı (-245.026.714,65 TL) olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.

Finans, Güncel

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
