KWORKS Connect: 21 Girişim Kurumsal İşbirliği İçin Seçildi

09.04.2026 16:50
Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından yürütülen KWORKS Connect programı, 21 girişimi teknoloji firmaları ile işbirliği yapma fırsatı sunarak destekleyecek. Program kapsamında kurumsal firmalar ile girişimler arasında ortak projeler geliştirilecek.

KWORKS Connect programına seçilen 21 girişim, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlatılan bir proje kapsamında hayata geçirilmiştir. Projenin amacı, kurumsal firmalar ile teknoloji girişimleri arasında işbirliği oluşturmaktır.

12 ay sürecek program boyunca, kurumsal firmalar ile girişimler arasında pilot projeler yapma, ortak ürün ve çözüm geliştirme ile ortak satış kanalı oluşturma gibi işbirlikleri yürütülecektir. Girişimler ayrıca uluslararası fonlara ve yatırıma erişim konusunda desteklenecektir.

Projeye katılan kurumsal firmalar arasında AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, Aygaz, Beko, Ford Otosan, Koç GSYF, Koç Healthcare, Koç Sistem, Koç Zer, L’Oreal, Setur, Tofaş, Turkcell, Tüpraş, Türk Traktör, Wat Mobilite ve Yapı Kredi Bankası bulunmaktadır. Seçilen girişimler ise AdınAI, CopeTract, Devamapp, Efilli, Forg3t Protocol, Grower, Icarbon, Mihu AI, Onna Robotics, Oriana, OyunMu, RareSum, Redpanda Interactive, Rotamat, SeriAI, Skysens, Strade, Susteam, Truemap ve Tusmec'tir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

