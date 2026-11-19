Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığını duyurdu. Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına yatırılacak.

İLK ÖDEME İKİ AYLIK YAPILACAK

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ekim ve kasım aylarının ödemelerinin birlikte yapılacağı belirtildi.

KYK ÖDEMELERİ İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Buna göre kimlik numarası 0 ile biten öğrenciler 18 Kasım'da, 2 ile bitenler 19 Kasım'da, 4 ile bitenler 20 Kasım'da, 6 ile bitenler 21 Kasım'da, 8 ile bitenler ise 22 Kasım'da ödemelerini alacak.

SONRAKİ ÖDEMELER HER AYIN 6-10'U ARASINDA

İlk iki aylık ödemenin tamamlanmasının ardından burs ve öğrenim kredileri düzenli olarak yatırılmaya devam edecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, sonraki aylardaki ödemelerin her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılacağını bildirdi. Böylece öğrenciler, burs ve kredilerini kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde alabilecek.