KYK Öğrencilerine Proje Hazırlama Eğitimi - Son Dakika
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KYK Öğrencilerine Proje Hazırlama Eğitimi

KYK Öğrencilerine Proje Hazırlama Eğitimi

Sakarya'da KYK bünyesindeki öğrenciler, TÜBİTAK desteği ile proje hazırlama eğitimi alıyor.

08.10.2024 13:17
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Sakarya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde kalan öğrenciler, TÜBİTAK destekleme programı kapsamında proje hazırlama eğitimi alıyor.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Osman Kurt tarafından "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında konferans salonunda düzenlenen eğitime, farklı bölümlerden öğrenciler katılıyor.

AA muhabirine program hakkında bilgi veren Kurt, büyük şirketlere yapılan iş başvurularında proje hazırlayan öğrencilerin tercih edildiğini, bu nedenle eğitimi düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlere ilginin fazla olduğunu dile getiren Kurt, lisans öğrencilerinin TÜBİTAK'a giden proje sayısının her yıl artış gösterdiğine dikkati çekti.

Kurt, amaçlarının öğrencilere proje hazırlama konusunda farkındalık kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "İşletmeler, öğrencilerin sadece lisans düzeyinde diplomaya sahip olmalarını yeterli görmüyor. Verdiğimiz eğitimle öğrencilerin proje yapma, hazırlama ve sonuçlandırma konusunu işletmeler çok değerli görüyor. İşletmeler kendi imkanlarıyla böyle projelere başvuru yapmak istiyor. Kendi personelinin bu niteliklere sahip olmaları, işletmeler için büyük avantaj oluyor." dedi.

Programa katılan öğrenci Yunus Emre Taş da eğitimin kendisi için faydalı olduğunu, mezun olduklarında bir işletmeye başvuru yapacakları zaman proje hazırlayabileceklerini CV'lerine yazabileceklerini söyledi.

Eğitimde faydalı bilgiler aldıklarını anlatan öğrenci Fazlı Sakar ise ileriye yönelik atacakları adımlarda ve öğrenci kalitesini artırmada projenin faydalı olduğunu dile getirdi.

Öğrenci Ayşe Nur Demirci de işletmelerin proje hazırlama konusuna önem verdiğini, bu tür eğitimlerin bu konuda avantaj sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Osman Kurt, Teknoloji, sakarya, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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