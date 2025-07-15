Ladik\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında etkinlikler yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Ladik ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Kaymakam Muhammet Özbalta, Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Servet Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Volkan Yücel ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Topal, 15 Temmuz'un anlamını yüreklerinde hissettiklerini dile getirerek, "Vatan için can veren yiğitlerimizi rahmetle, fedakar gazilerimizi minnetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Özbalta ise 15 Temmuz'un millet iradesiyle yazılmış bir diriliş destanı olduğunu vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sağlıklı yaşam diledi.