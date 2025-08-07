Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
H.D. idaresindeki 44 DZ 659 plakalı otomobil, Ladik Gölü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.S, K.D. ve Y.H.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ladik'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?