Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ümit K. idaresindeki 55 AGM 051 plakalı otomobil, Ladik- Taşova kara yolu Kabacagöz Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Osman, Ömer ve Miraç K, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ladik'te Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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