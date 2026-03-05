Ladik'te polis memuru iftar programı ile emekliye ayrıldı - Son Dakika
Ladik'te polis memuru iftar programı ile emekliye ayrıldı

Ladik\'te polis memuru iftar programı ile emekliye ayrıldı
05.03.2026 09:45
Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli başpolis İbrahim Bolat, 33 yıllık meslek hayatına iftar programı ile veda etti.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli başpolis İbrahim Bolat, 33 yıllık meslek hayatına iftar programı ile veda etti.

Ambarhan'da düzenlenen ve emniyet mensuplarının katıldığı iftar sonrası İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş ve Şehit Mehmet Erçin Merkez Karakol Amiri Uğur Özdemir tarafından Bolat'a teşekkür plaketi verildi.

Bolat, 33 yılık meslek hayatının son 9 yılını Ladik ilçesinde geçirdiğini belirterek, "Bu ilçede çok güzel günler geçirdim. Ladiklileri ve meslektaşlarımı hiç unutmayacağım. Çok zor bir mesleği vatandaşlarımıza 33 yıl hizmetle alnımın akıyla tamamladığım için çok mutluyum. Hakkınızı helal ediniz, benim hakkım varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.??????????????

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ladik'te polis memuru iftar programı ile emekliye ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:05
08:52
08:31
08:06
07:46
06:54
