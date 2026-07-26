Ladik'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası - Son Dakika
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Ladik'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası

Ladik\'te Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası
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Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile panelvan çarpıştı; 5 yaralı.

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Taşova - Ladik kara yolu Kılıçaslan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 41 YU 327 plakalı panelvan ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından??????? sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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