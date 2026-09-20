Lagonisi'deki yangını kasten çıkardığı şüphesiyle 25 yaşındaki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Lagonisi'deki yangını kasten çıkardığı şüphesiyle 25 yaşındaki kişi gözaltına alındı

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Atina yakınlarındaki Lagonisi'de çıkan otluk yangınını kasten çıkardığı şüphesiyle 25 yaşındaki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İtfaiye yangının kasıtlı çıkarıldığını belirledi; yaklaşık 50 metrekarelik alan etkilendi ve şüphelinin yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Lagonisi bölgesinde kasten yangın çıkardığı iddiasıyla 25 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Lagonisi'de sabah saatlerinde açık alanda çıkan yangın, yaklaşık 50 metrekarelik kuru otluk alanı etkiledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

İtfaiyenin yürüttüğü incelemede, yangının açık alev kullanılarak kasıtlı şekilde çıkarıldığı belirlendi.

Doğu Attika Kundaklama Suçları Soruşturma Birimi ekipleri, yangını kasten çıkardığı şüphesiyle 25 yaşındaki yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'da 1 Ocak-20 Eylül döneminde yangınlarla ilgili 356 kişi suçüstü prosedürü kapsamında gözaltına alındı, bunların 316'sı ihmal, 40'ı kasıtlı yangın çıkarmakla suçlandı. Aynı dönemde toplam 1,38 milyon avroyu aşan 807 idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lagonisi'deki yangını kasten çıkardığı şüphesiyle 25 yaşındaki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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