Lagos'ta Tekne Kazası: 21 Kayıp

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ABUJA, 9 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde iki ahşap teknenin çarpışması sonucu 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 21 kişiden ise haber alınamıyor.

Lagos polis sözcüsü Benjamin Hundeyin Salı günü basına yaptığı açıklamada, her biri 16 yolcu ve personel taşıyan iki feribotun çarpışarak lagünde alabora olduğunu söyledi. Çarpışma Pazartesi gecesi Amuwo-Odofin yerel yönetim bölgesindeki Imore kasabasında meydana geldi.

Hundeyin, kazazedelerin çoğunun tüccar olduğunu belirtti. Aralarında deniz polisi, yerel dalgıçlar ve geleneksel görevlilerin de bulunduğu acil müdahale ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiğini söyleyen Hundeyin, yaralanan 11 yolcunun kurtarıldığını ve derhal yakındaki bir hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti.

Kurtarma operasyonunun devam ettiğini teyit eden Hundeyin, diğer kazazedelerden haber alınamadığını ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve operasyonel hatalar nedeniyle tekne kazaları sıkça görülüyor.