Lahor'da Bina Çöktü: 11 Ölü, 6 Yaralı
Pakistan'ın Lahor kentinde 3 katlı bina çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Lahor kentinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, Lahor kentinde bulunan 3 katlı bina çöktü.
Yetkililer, olayda aynı aileden 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında olduğu değerlendirilen kız çocuğuna ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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