Lahor'da Bina Çöktü: 11 Ölü, 6 Yaralı

Pakistan'ın Lahor kentinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Lahor kentinde bulunan 3 katlı bina çöktü.

Yetkililer, olayda aynı aileden 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında olduğu değerlendirilen kız çocuğuna ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.