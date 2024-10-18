Lahor'da Tecavüz İddiası Protestoları

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Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir özel üniversitede, bir kız öğrenciye tecavüz edildiği iddiasının ardından çıkan protestolar sebebiyle eyaletteki okullarda eğitime 2 günlük ara verildi.

Eyalet yönetimi tarafından artan protestoları kontrol altına almak için tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 günlük ara verilmesi kararı alındı.

Bazı öğrenci grupları, protestolara Hayber Pahtunhva eyaletinde devam edileceğini açıkladı.

Lahor'daki bir özel üniversitede, bir kız öğrenciye tecavüz edildiği iddiasıyla bazı şehirlerde düzenlenen ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerde çok sayıda öğrenci yaralanırken, 150 öğrenci gözaltına alınmıştı.