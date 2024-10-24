Lahor'da Türk Dil Merkezi Açıldı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Pakistan'ın en eski yükseköğrenim kurumu Lahor Devlet Koleji Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dil Merkezinin açılışı yapıldı.

TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Dil Merkezinin açılış törenine Türkiye'nin Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, Lahor Devlet Koleji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shazia Bashir, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Bashir, Türk Dil Merkezinin kurulmasıyla merkezde eğitim görecek öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanıyacağını, iki ülke halkları arasındaki iletişimin de güçleneceğini vurgulayarak, projenin hayata geçirilmesinde sağladığı desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Lahor Devlet Koleji Üniversitesi arasında imzalanan "Akademik İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, üniversitede 2023-2024 eğitim yılında seçmeli olarak başlatılan Türkçe derslerine ilgi her geçen gün artıyor.

Yaklaşık 300 öğrencinin Türkçe dil eğitimi aldığı bölüm, üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor.