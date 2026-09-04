Lalapaşa'da esnafı gezen Kaymakam Çolak, hayırlı kazançlar diledi - Son Dakika
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Lalapaşa'da esnafı gezen Kaymakam Çolak, hayırlı kazançlar diledi

Lalapaşa\'da esnafı gezen Kaymakam Çolak, hayırlı kazançlar diledi
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Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, ilçede faaliyet gösteren esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Esnafla sohbet edip hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Çolak, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Çolak, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Çolak, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA

Mustafa Çolak, Lalapaşa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lalapaşa'da esnafı gezen Kaymakam Çolak, hayırlı kazançlar diledi - Son Dakika

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