Lalapaşa\'da esnafı gezen Kaymakam Çolak, hayırlı kazançlar diledi

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Çolak, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Çolak, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini dinledi.