İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 1 çocuk denizde kaybolurken, 50 kişi kurtarıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lampedusa açıklarında göçmenleri taşıyan 7 metre uzunluğunda bir tekne alabora oldu.

Olayda Fildişi Sahili uyruklu 6 yaşındaki bir kız çocuğu denizde kayboldu.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin devrilmesiyle suya düşen 10'u kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 50 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlar, Lampedusa'ya taşındı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre, tekne Tunus'un Sfaks kentinden 14 Kasım'da İtalyan adalarına ulaşmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da bir şekilde kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.