Lancang-Mekong Ülkeleri İşbirliği Taahhüdü

KUNMİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Lancang- Mekong Nehri Havzası'ndaki altı ülkenin dışişleri bakanları, bölgedeki barış ve refahı sağlamak üzere önümüzdeki on yılda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Anning kentinde düzenlenen 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarafların "dayanışma, işbirliği, açıklık, kazan-kazan, yeşil kalkınma ve inovasyonun yanı sıra barış ve huzur" temellerine dayanan Lancang-Mekong İşbirliği mekanizmasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, toplantıya Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile birlikte eş başkanlık yaptı. Toplantıya Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Myanmar Dışişleri Bakanı U Than Swe ve Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son da katıldı.

Wang, mekanizmanın kurulmasından bu yana geçen on yılda Lancang-Mekong işbirliğinin kaydettiği önemli başarıları överek, Lancang-Mekong İşbirliği'nin çok yönlü hızlı bir gelişme sürecine girdiğini ve günümüzde bölgenin en dinamik ve umut vaat eden işbirliği mekanizması haline geldiğini ifade etti.

Bakan, "Çin, dostluk, samimiyet, karşılıklı yarar ve kapsayıcılık ilkelerini sürdürmeye devam edecek ve Çin modernleşmesi sürecinde Mekong ülkelerine daha fazla fayda sağlayacaktır" dedi.

Wang, altı ülkenin üst düzey stratejik iletişimi güçlendirmesi, Lancang-Mekong İşbirliği mekanizmasını iyileştirmesi ve tarım, su kaynakları, çevre yönetişimi ve bağlantılılık gibi kilit alanlarda işbirliğini sürekli olarak derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Wang ayrıca, bilim ve teknolojinin reel ekonomiye uygulanmasının hızlandırılması, dijital ekonomi, yapay zeka ve bilim-teknoloji inovasyonu gibi alanlarda işbirliği mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Wang, ülkelerin enerji depolama, elektrikli araçlar ve fotovoltaik enerji dahil olmak üzere yeni enerji alanlarında işbirliğini artırması, gümrük, metroloji, denetim ve karantina alanlarında işbirliklerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgesel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarına ve ekonomik entegrasyona katkı sağlayacağını kaydetti.

Kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gereğine işaret eden Wang, yurtdışındaki vatandaşların güvenliğinin korunması için işbirliği platformları kurulması ve çevrimiçi kumar, telekom dolandırıcılığı, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı gibi sınır ötesi suçlarla ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Wang, halklar arası etkileşimlerin artırılması, yükseköğretim ve mesleki eğitimde işbirliğinin genişletilmesi, Mekong ülkelerinden Çin'e eğitim ve staj amaçlı gelenlerin sayısının artırılması ve medya ile düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Toplantıya katılan tüm taraflar, Lancang-Mekong İşbirliği'nin son on yıldaki başarılarından övgüyle bahsederek, Çin'in iyi komşuluk ilişkilerine olan bağlılığını ve bölgesel işbirliğinin gelişimindeki öncü rolünü takdir ettiklerini belirtti.

Katılımcılar, çok taraflılığa bağlılık, serbest ticaretin sürdürülmesi, sınır ötesi suçlarla mücadele ve bölgesel barış, istikrar ile refahın korunması için ortak çabalara devam edilmesi taahhüdünü de yineledi.

Tüm tarafların, bir sonraki "altın on yılın" planlanması amacıyla 5. Lancang-Mekong İşbirliği Liderler Toplantısı için iyi hazırlık yapılması ve yakın iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.