Laos'un başkenti Viyentiyan'da tekne yarışı festivali renkli etkinliklerle kutlandı

Laos'un başkenti Viyentiyan'da tekne yarışı festivali renkli etkinliklerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Laos'un başkenti Viyentiyan'da geleneksel tekne yarışı festivali, nehir kıyılarında renkli etkinliklerle kutlandı. 26 Ekim 2026 tarihli fotoğrafta, festival kapsamında nehir kıyısı boyunca ışıklandırılmış bir teknenin yer aldığı görülüyor.
VİYENTİYAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da nehir kıyısı boyunca ışıklandırılmış bir tekne, 26 Ekim 2026.
Laos'ta geleneksel tekne yarışı festivali, nehir kıyılarında düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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