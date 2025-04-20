Lapid: İsrail'de Siyasi Suikast Tehlikesi - Son Dakika
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Lapid: İsrail'de Siyasi Suikast Tehlikesi

Yair Lapid, İsrail'de Yahudilerin birbirini öldüreceği iddialarında bulunarak ciddi uyarılarda bulundu.

20.04.2025 23:04
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İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, İsrail'de birden fazla siyasi suikast olacağını iddia ederek "Yahudiler Yahudileri öldürecek." dedi.

Lapid, yaptığı basın açıklamasında, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a yönelik tehditleri işaret ederek İsrail'de kırmızı çizgilerin aşıldığını ve felakete doğru gidildiğini söyledi.

İsrail hükümetini 7 Ekim öncesinde güvenlik zafiyeti nedeniyle uyardığını, fakat hükümetin kendisini dinlemediğini belirten Lapid, "Kesin istihbarat bilgilerine dayanarak söylüyorum, başka bir felakete doğru gidiyoruz." dedi.

Ana muhalefet lideri, İsrail'de siyasi suikast, hatta suikastlar yaşanacağını öne sürerek "Yahudiler Yahudileri öldürecek." ifadesini kullandı.

Tehlikenin içeriden geldiğini, "tahrik ve delilik seviyesinin" hiç olmadığı kadar yükseldiğini söyleyen Lapid, suikastın hedefindeki kişinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden almak istediği Şin-Bet Direktörü Bar olduğunu öne sürdü.

Lapid, Bar'ın 7 Ekim'de başarısız olsa da hayatını İsrail'e adayan bir isim olduğunu ve önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

Bar'ın tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken muhalif lider, "Şin-Bet şefine gelen tehditler Araplardan değil, Hamas veya Hizbullah'tan değil, Yahudilerden geliyor." dedi.

Lapid, hükümetteki isimlerin Bar'ı hedef göstererek destekçilerini ona karşı kışkırtmasının ardından bazı tehditlerin geldiğini bildirdi. Aynı durumun İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara için de geçerli olduğunu dile getiren Lapid, Bar ve Miara'nın "kışkırtmalar nedeniyle" gelen tehditlerden dolayı yoğun güvenlik önlemleriyle dolaştığını aktardı.

Bar'ın istifaya hazırlandığı iddia edildi

Öte yandan, İsrail basını, Netanyahu'nun görevden almak istediği, fakat Yüksek Mahkeme'nin görevden alınma kararına ilişkin ihtiyati tedbir koyduğu Şin-Bet Direktörü Bar'ın mayısta istifa etmeye hazırlandığını iddia etti.

Bar, konuya ilişkin bugün Yüksek Mahkeme'ye sunması gereken savunması için 1 günlük ek süre talebinde bulundu.

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lapid: İsrail'de Siyasi Suikast Tehlikesi - Son Dakika

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