Lapid: Netanyahu Diplomatik Başarısızlıkta - Son Dakika
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Lapid: Netanyahu Diplomatik Başarısızlıkta

15.06.2026 17:24
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Yair Lapid, ABD-İran mutabakatını eleştirerek Netanyahu'nun savaşta başarısız olduğunu ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı eleştirerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "savaşı kaybettiğini" söyledi.

Başkent Tel Aviv'de partisinin haftalık meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Lapid, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakata tepki gösterdi.

Lapid, "Netanyahu savaşı kaybetti. İran cephesinde Netanyahu'nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu'nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu'ya açıkça ve herkesin gözü önünde "Senin patronun benim ve sana ne söylenirse onu yapacaksın." dediğini hatırlatan Lapid, bu durumun son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

"ABD-İran mutabakatı Netanyahu'nun başarısızlığı"

Muhalefetteki Lapid ile kurulan "Birlikte (Together)" ittifakının başında yer alan ve 27 Ekim 2026'ya kadar yapılması planlanan genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülen eski Başbakan Naftali Bennett de ABD-İran mutabakatına tepki gösterdi.

Bennett, söz konusu mutabakatın Netanyahu yönetiminin başarısızlığının bir sonucu olduğunu söyleyerek, hükümetin İsrail'i bir "tıkanma ve yıpratma savaşına sürüklediğini ve kesin bir zafer elde etmekten aciz" olduğunu kaydetti.

"Netanyahu, İsrail'i diplomatik felakete sürükledi"

İsrail'in eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da İsrail'in ABD'nin İran ile yapılacak ateşkes ile Lübnan'daki saldırılar arasında bir ilişki kurmasına izin vermemesi gerektiğini savundu.

Liberman, Netanyahu'yu, İsrail'i Tahran ile 2015 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yapılan anlaşmadan "çok daha kötü bir diplomatik felakete" sürüklemekle suçladı.

İran ve Lübnan'dan Hizbullah'ın saldırılarına hazır olunması gerektiğini öne süren Liberman, "İsrail'e fırlatılan her İran füzesine karşılık, Hark Adası'nı ve Bender Abbas Limanı'nı yerle bir ederek cevap vermeliyiz." dedi.

Liberman ayrıca İsrail ordusu bünyesinde bir füze kuvveti kurulmasını isteyerek, "Şu andan itibaren (İsrail Dış İstihbarat Servisi) Mossad tek bir misyona odaklanmalıdır, Ayetullah rejimini devirmek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yair Lapid, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lapid: Netanyahu Diplomatik Başarısızlıkta - Son Dakika

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