Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve belediye çalışanlarıyla birlikte Belediye Garajında öğle yemeği yedi. Yılmaz, yaptığı konuşmada belediye personeline duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lapseki'de yaşanan alt yapı sorunlarının geride kaldığını belirtti ve deprem sürecinde çalışanların ve vatandaşların yaptığı yardımları takdir ettiğini ifade etti.

29.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, belediye çalışanlarıyla Belediye Garajında öğle yemeği yedi.

Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmada, 10 yıldır birlikte çalıştığı belediye personelinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lapseki'de 2014-2019 döneminde alt yapı yönünden yaşanan sıkıntılı sürecin geride kaldığını dile getiren Yılmaz, "Ama 2023 yılında 11 ilimizi kapsayan büyük deprem yaşandı. O süreçte siz çalışanlarımız ve Lapsekili vatandaşlarımızın deprem bölgesine yaptığı yardımlar asla unutulamaz. Rabbim Lapseki'ye 10 yıl hizmet etmeyi nasip etti. Sizlerle birlikte hizmet ettik. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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