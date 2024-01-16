 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lapseki'de 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapatılan yol yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Lapseki'de 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapatılan yol yeniden açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan eski Suluca ve Kemiklialan köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi. Yılmaz, köprü çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolu tekrar kullanıma açtıklarını belirtti.

Lapseki\'de 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapatılan yol yeniden açıldı
16.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:12
Abone Ol

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan eski Suluca ve Kemiklialan köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ile yeni açılan yolu inceledi.

Belediye Başkanı Yılmaz, gazetecilere, köprü çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolu tekrar kullanıma açtıklarını söyledi.

Dumlupınar Caddesi'nin yeniden vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Yılmaz, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatının başladığından bu yana yol araç trafiğine kapalıydı. İnşaatın tamamlanmasının ardından yaptığımız görüşmelerinin neticesinde yolu tekrar kullanıma açtık. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

1915 Çanakkale Köprüsü, Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lapseki'de 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapatılan yol yeniden açıldı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: Lapseki'de 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapatılan yol yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement